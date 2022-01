GF Vip, diretta 14 gennaio: Delia entra nella casa e mette in crisi Soleil. Guerra tra Manila e Nathalie. Dopo la quarantena in hotel, la moglie di Alex Belli farà il suo ingresso come nuova concorrente. Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto della 34ma puntata.

Delia Duran entrerà, finalmente, nella Casa del grande fratello Vip come nuova concorrente. Nel corso della scorsa puntata, la moglie di Alex Belli ha dichiarato di voler riflettere un po’ sul suo matrimonio.

Riflettori accesi su incomprensioni e malumori tra Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo che, del tutto inaspettatamente, è risultata la preferita dal pubblico. Non mancheranno le belle emozioni: stasera una dolce sorpresa attende Gianmaria Antinolfi. Al televoto: Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge.

