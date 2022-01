GF Vip, Delia entra nella casa agguerrita: «Alex non ha capito niente, ora mi deve riconquistare». Vestita di turchese la moglie di Alex Belli è pronta a prendersi tutte le luci della ribalta, anche se a soprendere potrebbe essere Soleil.

Chi si aspetta la guerra tra Delia e Soleil potrebbe restare deluso, la Sorge nei giorni scorsi ha confessato di non escludere un rapporto a tre. Delia, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato in diretta con lo studio.

Signorini le chiede come siano i rapporti con Alex Belli: «Non è che ho chiuso questo rapporto che dura da tre anni - spiega Delia - però ho parlato con Alex e siccome lui non ha capito tutto quello che ho sofferto ci diamo una pausa, ho deciso di prendere questo tempo per me, per riflettere. L'unica cosa che dico è che se vuoi recuperare questo rapporto devi riconquistarmi, voglio i fatti».

Belli: «Manca il tuo tassello, il tuo racconto, entra nella casa esponiti e sii te stessa. Ma come faccio a riconquistarti se sei lì? Se volevi, stavi fuori con me. Io sono felice che finalemnte entri dentro e ti stacchi dai social in modo che ti possa vivere la tua esperienza».

Belli: «Per tre anni abbiamo predicato una libertà mentale, quando sono uscito dalla casa non ho ritrovato più la donna che ho amato». Delia: «Tu sei testardo e vuoi solo aver ragione»

