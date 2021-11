Gf Vip, Halloween bollente: bacio hot tra Soleil e Sophie. E Alex Belli guarda VIDEO

La casa del Grande Fratello Vip va in subbuglio per un bacio lesbo. Nella notte di Halloween, tra festeggiamenti in costume e fiumi di alcol, tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge è scattato un limone decisamente hot sotto lo sguardo esterrefatto (ma soddisfatto) di Alex Belli. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 17:20

