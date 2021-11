Grande Fratello Vip, Soleil e Alex Belli sul letto: la moglie Delia Duran rompe il silenzio

Nella Casa del Grande Fratello Vip le effusioni tra Soleil Sorge e Alex Belli non passano inosservate. In un video che circola sui social i due sono sul letto avvinghiati e i gesti non possono non far innervosire la moglie dell'attore, Delia Duran, che pochi giorni fa ha scritto un post su Instagram ambiguo.

Grande Fratello Vip, Soleil e Alex

Tra l'italoamericana e l'ex attore di CentoVetrine c'è una complicità innegabile. Nelle ultime ore, Soleil e Alex hanno infiammato il web con un video particolarmente hot: l'attore ha preso di forza la ragazza e i due si sono avvinghiati sul letto per gioco. Alex è sposato con l'attrice e modella venezuelana Delia Duran.

Delia Duran, la reazione

Ancora prima del video incriminato, la moglie di Alex, Delia, ha scritto un criptico messaggio su Instagram: «Ad ogni male ci sono solo due rimedi...il tempo e il silenzio». La modella inizia probabilmente a non tollerare il rapporto che si è creato tra suo marito e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip. «Tra Alex e Soleil c'è una complicità evidente che potrebbe crescere... attenzione», avverte Guenda Goria a Non Succederà Più su Radio Radio.

