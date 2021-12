Gf Vip, teneri baci tra Miriana e Biagio D'Anelli. Ma la ex di lui avverte: «Non è capace di amare»

E bacio fu. Dopo settimane trascorse a studiarsi da lontano e corteggiarsi nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono finalmente baciati. Dopo aver dichiarato all'amico Alessandro Basciano di essere attirato dalla showgirl per la sua intelligenza e la sua capacità di tenergli testa, il vippone del Gf Vip non ha potuto resistere oltre e si è lasciato andare ad appassionate effusioni con la coinquilina del reality.

Il bacio tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Ieri sera, durante la festa di compleanno di Jessica, Biagio e Miriana sono apparsi più vicini che mai e alla fine hanno ceduto concedendosi baci e carezze sulle note di pezzi anni 80′, rimanendo poi abbracciati tutta la sera come due adolescenti. Subito dopo il fatidico bacio, la Trevisan ha dichiarato di sentirsi libera e serena: «Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Sono contentissima che abbiamo superato le incomprensioni». Dal canto suo Biagio D'Anelli le ha risposto: «Ieri ho analizzato tante cose e ho avuto la certezza da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori».

Le promesse d'amore di Biagio D'Anelli a Miriana Trevisan

Sull'onda della passione l'opinionista si è lasciato andare a dichiarazioni importanti che fanno presagire un seguito nella sua love story con Miriana Trevisan anche fuori dal Gf Vip. «Io ti voglio bene sul serio Miriana. Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Io voglio che mi stai vicino nella realtà». Parole che non sono cadute nel vuoto, perlomeno tra il pubblico, che conta un discreto numero di ex fidanzate del concorrente. Tra queste l'ex showgirl Manuela Ferrara, che in una lettera al settimanale DiPiù ha rivelato: «Biagio D’Anelli non è l’uomo giusto per nessuno di noi. Di amare non è mai stato capace. Di tradire, invece, è sempre stato capacissimo».

L'avvertimento di Manuela Ferrara a Miriana Trevisan.

L'ex meteorina del Tg4 ha poi voluto rivolgersi direttamente a Miriana Trevisan: «Cara Miriana, devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo». Chissà se la gieffina si farà influenzare da queste dichiarazioni o preferirà continuare a vivere la sua storia anche nella vita reale.

