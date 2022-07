Gf Vip, Alfonso Signorini fa impazzire il web: ecco l'indizio sul quarto concorrente misterioso

Alfonso Signorini continua a lavorare per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe partire il 12 settembre. E per il conduttore è già tempo di un nuovo indizio per i fan del reality show. Tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso una nuova anticipazione sul quarto concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5, ma resta ancora un mistero chi possa essere.

Il concorrente misterioso

Alfonso Signorini sa come creare la giusta attesa tra i suoi fan. E ormai sembra proprio averci preso gusto con gli indizi social per svelare piano piano tutto il cast del Grande Fratello Vip 7. Così ha iniziato a disseminare il web di piccoli ma importanti indizi sull’identità dei concorrenti della settima edizione del reality show, rivelando così la presenza di Chadia Rodriguez, Pamela Prati e del giovane George Ciupilan, volto de Il Collegio e La Caserma su Rai 2. Ora tocca all’indizio sul quarto concorrente ufficiale del Gf Vip, e Signorini ha mostrato un importante anello maschile, accompagnato dalla didascalia: «Per il quarto concorrente del GF Vip 7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas». E subito il web è andato in tilt alla ricerca della nuova celebrità che prenderà parte al reality. In molti infatti hanno subito pensato a un altro ex di Belen Rodriguez.

La smentita del diretto interessato

Sono bastati pochi minuti per scatenare gli utenti dei social. In molti hanno ipotizzato si potesse trattare di Andrea Iannone, che in alcune foto avrebbe indossato proprio quell'anello e a causa del riferimento alla carriera motociclistica vissuta a tutto gas. Ma lui ha prontamente smentito.

«Leggo notizie che mi riguardano, come la mia partecipazione a un reality televisivo - ha scritto in una storia su Instagram -. Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse». E quindi il web continua a cercare di individuare il nuovo vippone «svelato» che varcherà l'iconica porta rossa.

Ma come per i precedenti indizi, anche per questo non c'è e non ci sarà alcuna conferma o smentita da parte di Alfonso Signorini.

