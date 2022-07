Gf Vip, Ginevra Lamborghini concorrente del reality?. È la sorella di Elettra Foto

Il Gf Vip si avvicina e Alfonso Signorini comincia a comporre la squadra di opinionisti e concorrenti. Dopo aver confermato Orietta Berti e Sonia Bruganelli in studio, saltano fuori le prima indiscrezioni sull'identità di possibili vipponi.

Leggi anche > Pamela Prati, rivelazione a sorpresa: «Gf Vip 7? Sarei felicissima di partecipare»

L'indizio di Alfonso Signorini.

Gf Vip, possibile candidatura della sorella di Elettra Lamborghini

Se pochi giorni fa voci di corridoio facevano il nome di Pamela Prati, ora si parla anche di Ginevra Lamborghini, sorella della celebre cantante Elettra Lamborghini, che secondo la pagina di gossip Whoopsee sarebbe uno dei possibili nomi in lizza per la Casa.

Classe 1994, con l'ex giudice di The Voice condivide la passione per la musica, sebbene pare che le due ragazze non si frequentino molto. In famiglia infatti, Ginevra è stata l’unica a non aver partecipato al matrimonio della sorella con Afrojack, celebrato nel 2020.





A lanciare l'indizio è stato in queste ore Alfonso Signorini, che sui social ha condiviso una storia che riporta un enigmatico indovinello: «Per il quarto concorrente del #gfvip7 un'ametista della nonna per una vita a tutto gas...».

Il gioiello fotografato sarebbe della Lamborghini e «una vita a tutto gas» si riferirebbe allo storico brand di automobili. A questo punto non manca che la conferma ufficiale da parte dell'interessata.

#claudia rivelli, la sorella di #ornella muti patteggia un anno e 5 mesi per traffico di #droga dello stupro https://t.co/MnhSsmb2RX — Leggo (@leggoit) July 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA