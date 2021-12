Gf Vip, Adriana Volpe: «Come la penso su Alex Belli e Soleil Sorge, ma anche sugli altri Vip»

Adriana Volpe, dopo aver partecipato da concorrente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quest'anno veste gli insoliti panni di opinionista assieme a Sonia Bruganelli. E mentre all'inizio in molti erano scettici sul suo ruolo all'interno del programma, puntata dopo puntata Adriana ha conquistato il pubblico con i suoi commenti sempre molto diretti e sinceri.

Leggi anche > GF vip, la dedica di Manuel a Lulù: il momento toccante impensabile fino a poche settimane fa

Intervistata da Novella 2000, Adriana Volpe ha rivelato il suo pensiero su alcuni Vip della casa. E, ovviamente, non poteva mancare una considerazione su un possibile futuro tra Alex Belli e Soleil Sorge, una volta fuori dalla casa: «Sono scettica all'idea che quello che c'è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Alex non ama altri se non se stesso. Sembra l'ambasciatore dello slogan: 'Tutto gira attorno a me'».

La Volpe, poi, ha parlato della coppia che ha stupito tutti. Quella fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: «Manuel mi ha molto sorpreso. In pochi giorni ha stravolto il suo atteggiamento nei confronti di Lulù con la quale adesso è tenero e accoglientedopo aver fatto di tutto per allontanarla da sé e dalla casa. Le ipotesi sono due: amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente».

Infine, una parola sulle altre due coppie della casa più spiata dagli italiani: Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ma anche su Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. La Volpe non ha nascosto la sua predilezione per queste due coppie: «Secondo me si sono piaciuti dal primo giorno, ma Sophie aveva molte riserve nei confronti di Gianmaria. È bello vedere insieme Miriana e Biagio, sono tanto complici».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA