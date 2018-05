Fabiana Britto e la doccia hot: le immagini della sexy coniglietta fanno il giro del web

MILANO - Fabiana Brito , come Rodrigo Alves prima di lei, ha trascorso qualche ora all’interno della Casa delcome ospite speciale. La ragazza, modella brasiliana che da tempo vive e lavora a Milano, già playmate di, valletta di "Quelli che il calcio" e spesso ospite dei talk show condotti da Barbara D'Urso si è già distinta all’interno del reality per le sue docce sexy, ma sembra che nasconda qualcosa del suo passato.L'occupazione precedente risulterebbe infatti un mistero: "Qualcuno avverta Barbara D’Urso – fa sapere Alberto Dandolo per Dagospia - che la ragazza brasiliana, tal Fabiana, che ha messo nella casa del GF come ospite ha una vita e un passato assai “vivace”! Di cosa si occupava in passato esattamente? Ah, saperlo…”.