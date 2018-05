Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia: parliamo diha conquistato gli italiani prima come VAR di “Quelli che il calcio”, poi come Playmate di una delle ultime copertine di Playboy Italia, successivamente come ospite di Pomeriggio 5 dove si è scontrata con Paola Caruso ed ora come inquilina dellaLa, raggiunta telefonicamente qualche giorno fa da Alex Achille di, primo in Italia ad intervistarla in tempi non sospetti, ha raccontato: “Si parla di un mio eventuale ingresso nella casa delma non posso confermarvi nulla; se mi dovesse accadere di oltrepassare la soglia della “porta rossa”, sarebbe un ennesimo mio sogno che si realizza. Adoro Barbara D’Urso, ammiro il suo modo di condurre e la sua umanità, è una persona speciale! Fabiana ha poi aggiunto:” semmai dovessi abitare a Cinecittà, seguitemi e vi farò una bella sorpresa cercherò di far conoscere un lato di me che ancora non avete visto!”.Ora è ufficiale Fabiana è dentro il loft di Cinecittà e già da subito sta facendo ballare tutti con il nuovo brano di Cristiano Malgioglio “Danzando” realizzato con il DJ Fernando Proce. Sarà questa la sorpresa della quale ci ha parlato?