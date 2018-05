di Ida Di Grazia

Serata movimentata all'interno della. In un momento di relax tutti i concorrenti sono in giardino a chiacchierare, al centro del discorsoe il suo essere permaloso e presuntuoso.Ad aprire le danze è, ma no è il solo ad avere da recriminare contro "Daniletto dei palazzi", ad aggiungersi ci sono anchee un'arrabiatissima" Hai degli atteggiamenti un po' presuntuosi - dice Tarzan - Pensi che la tua visione sia sempre la più corretta e questo credo sia un errore, ma è il mio punto di vista”. Alessia è s'accordo con lui: “Hai sempre pensato che sono una ragazzina che vede il buono in tutti. Sei sempre lì a ostentare il tuo modo di essere, e si capisce da come parli e affronti un discorso. Sai perchè sei ancora qui dentro? Perchè sei un po' simpatico e auto celebrativo Dal giorno in cui ti ho nominato non mi hai più rivolto la parola". Danilo non reagisce, fermo sulle sue posizioni è un muro di gomma. "Ti confronti solo con chi vuoi tu, ma questo è un limite che ti poni” gli dice Veronica rincarando la dose. Gli unici a non intervenire nella discussione sono Lucia e FIlippo.