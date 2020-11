Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi: «In vacanza parlava solo con Briatore». La notizia su una possibile maretta tra le due è stata data da Alfonso Signorini sul finire della diretta della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip.

Al termine della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba parlando di un litigio tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. «A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello - ha detto Signorini - tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa».

La Gregoraci come sempre cerca di smorzare i toni, ma non senza una punta di gelosia: «Non sono mai andata in vacanza con lei. L'ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me». La Salemi però non ci sta e sottolinea che Elisabetta e Briatore non stavano già più insieme: «Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA