Tutti contro Cristian Imparato a Domenica Live: la verità su Michael Terlizzi

di Valeria Arnaldi

Lo sposo sparisce e viene trovato in bagno a fare sesso con un amico

Ultimo aggiornamento: 18:14

a Domenica Live commenta le parole pesanti che le ha rivoltoche, nella casa del, l’ha definita «una str***a cornutazza napoletana».«Ho conosciuto Cristian in trasmissione da te - dice a- gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che dal vivo era molto carino. Lui ha parlato subito della chirurgia estetica, dicendo di non averla fatta. Io però dico che se uno ha fatto la chirurgia, non c’è niente di male, ma perché non dirlo?». Da questo problema è nato un battibecco durato più puntate e culminato ora con la dichiarazione di Cristian al reality.Karina Cascella riconosce che le parole di Imparato possono essere lette in altro modo ma comunque condanna la frase.«Io capisco che in Sicilia "cornutazza" può voler dire altro, però quando si entra nella Casa bisogna stare attenti a quello che si dice, perché se in Sicilia si può dare un significato positivo, a Brescia magari non è così. Ho una figlia, non è bello che senta che vengo definita: stron*a».Imparato viene difeso dalla cognata. Di lui si parla anche per le conversazioni con«Imparato ci ha messo tanto a fare coming out, lo ha fatto nella casa del Grande Fratello - commenta- ma continuare a insistere in quel modo, dicendogli “forse sei gay”, perché ci vuole provare è sbagliato».Il "problema" intravisto da Imparato non sarebbe legato alla sessualità - «A Michael piacciono le donne», assicura Luxuria - ma a una profonda insicurezza.«Mio figlio è nato nel 1986 - racconta il padre- non può fare alcuni movimenti con le braccia, è un problema stupido, non c'è, ma lui lo sente. Questo gli causa insicurezza».«Una volta, qui in trasmissione - ricorda- Giucas Casella faceva un esperimento, io volevo che Michael mi accompagnasse, lui ha detto no. Non capivo perché. Me lo ha spiegato dopo. Sente davvero questo limite delle braccia. Non va a fondo con le donne, perché ha paura che, al momento di spogliarsi, si accorgano del suo problema».