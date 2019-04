Lo sposo sparisce e viene trovato in bagno a fare sesso con un amico

Ultimo aggiornamento: 17:56

Losparisce durante la festa dial momento della torta e viene trovato in bagno a farein bagno con un amico. A raccontare l'incredibile storia è stato Willy, cantante ai matrimoni, che questa notte ha telefonato ai, il programma in diretta condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.«Faccio il cantante, spesso mi esibisco ai matrimoni. Voglio dirvi cosa è accaduto in un matrimonio in cui ho suonato - ha raccontato Willy - Ero in Abruzzo. Hanno beccato lo sposo a festeggiare in modo un po' strano. Non si trovava più, dovevano far uscire la torta, ma lui era sparito. Pensavano si fosse sentito poco bene, oppure che fosse andato a fumare. E invece un parente della sposa lo ha trovato in bagno che stava festeggiando... Facendo l'amore con un suo amico! Per carità, non c'è niente di male a far l'amore tra uomini, ma se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico...».«C'è qualcosa che non va. Per fortuna mi hanno pagato lo stesso, la festa non è finita a mazzate, nessuno si è picchiato, ma la sposa si è messa a piangere e anche lui non stava messo tanto bene. I parenti di lui sono venuti da me a dirmi che avrei anche potuto smettere di suonare perché non c'era più niente da festeggiare. In 29 anni che faccio questo mestiere non mi era mai capitata una cosa del genere».