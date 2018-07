Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nessuna rivalità tra le due signore della domenica. Un storia didila ritrae insieme ache nella prossima stagione condurrà Domenica In su Rai 1, programma competitor di Domenica Live su Canale 5 capitanato dalla instancabile Carmelita.Le due, da sempre colleghe e amiche, hanno girato una storia in cui parlano del futuro lavorativo, mentre stanno a quella che sembra essere una festa. Tra una battuta e l'altra però Mara non perde l'occasione per fare la domanda più posta del momento: «Ma è vero che ti sei fidanzata con il concorrente del Grande Fratello?». La genuina conduttrice veneta cavalca l'onda del gossip e Barbara replica dicendo: «Ma cosa dici?», con un sorrisetto che sembra imbarazzato.Da giorni si vocifera che Barbara abbia trascorso parte delle sue vacanze con Alberto Mezzetti, ex concorrente del reality da lei condotto, con cui sarebbe anche andata a cena dopo una scommessa fatta in diretta. Alberto non ha mai nascosto la sua debolezza per Carmelita, che a quanto pare sembra assecondare. Se sono rose fioriranno.