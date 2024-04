Al Trento Film Festival evento speciale: l’edizione italiana de “La Montagna Lucente” alla presenza del protagonista Reinhold Messner

di Redazione web

In un’eccezionale serata in collaborazione con Enervit, VIGGO e Werner Herzog Film, durante la prestigiosa rassegna cinematografica del Trento Film Festival, verrà proiettato il documentario realizzato nel 1984 da Werner Herzog, “Gasherbrum - La montagna lucente”.

All’evento sarà presente Reinhold Messner. Il film documenta una delle grandi imprese di Reinhold Messner con Hans Kammerlander: la traversata in stile alpino dei due 8000 Gasherbrum I e II, senza ossigeno, senza far ritorno al campo base e senza la possibilità di essere soccorsi. Un’impresa mai realizzata sino ad allora.

Quarant’anni dopo, Enervit – che partecipò alla spedizione come sponsor tecnico e scientifico - in collaborazione con VIGGO Srl, Werner Herzog Film GmbH e Reinhold Messner ha realizzato il restauro dell’edizione italiana curata da Reinhold Messner, miracolosamente ritrovata, per restituirci l'emozione di assistere a un’opera eccezionale, unica nel suo genere, dalla viva voce di uno dei suoi protagonisti.

“Siamo molto soddisfatti e felici di poter proporre al pubblico questo film documentario, un ritratto forte e suggestivo di una grande figura dell’alpinismo – dichiara Marina Petrone, Corporate Strategy Director di Enervit -.

Il restauro dell’edizione italiana, curata nel 1984 da Reinhold Messner, è stato realizzato da Piero Crispino presso il laboratorio Artech Digital Cinema Srl.

