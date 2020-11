Torino Film Festival va in digitale: tutto in streaming, via dal 20 novembre

Se il cinema in sala è stato costretto, di nuovo, a chiudere i battenti, i festival non si fermano e si adattano alla nuova realtà. Virtuale. Così succede al Torino Film Festival, che alla sua 38/a edizione - in calendario dal 20 al 28 novembre - sposta tutti i suoi contenuti online. Il neodirettore Stefano Francia Di Celle cerca di vederla come un'opportunità, confidando nella possibilità di raggiungere un pubblico più vasto (anche su scala internazionale) e propone un programma di 133 film da vedere sulla piattaforma streaming di MyMovies, annunciato con dichiarazioni che danno alla manifestazione una forte identità politica, più che artistica. «Quest'anno ci concentriamo sul cinema come strumento di difesa della giustizia sociale dice infatti la vicedirettrice Fedra Fateh - Immaginiamo un mondo giusto in cui viene valorizzata la voce di ogni donna e uomo. Il Festival sta facendo la sua parte sostenendo l'uguaglianza di genere con una giuria tutta al femminile e una selezione di film che include voci femminili».



Dei 12 film del concorso Torino 38, infatti, sei sono diretti da donne e sei da uomini. Tra questi, una sola opera italiana: Regina, storia di un padre (Francesco Montanari, foto) e una figlia (Ginevra Francesconi) legatissimi, le cui vite vengono travolte da un evento imprevedibile. Alla regia c'è Alessandro Grande, al suo esordio nel lungometraggio dopo il David di Donatello per il corto Bismillah nel 2018. Ci sarà spazio (virtuale) poi, anche per le masterclass, con Aleksandr Sokurov e Mohsen Makhmalbaf.

