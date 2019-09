Rambo 5, le cinque cose da sapere prima di vederlo

di Paolo Travisi

con protagonistaè aldal 26 settembre. Ma prima di entrare in sala, non potete non sapere tutto ciò.Rambo: Last Blood esce 37 anni dopo il primo film e a 11 anni di distanza da John Rambo. Stavolta la storia è ambientata nel ranch di famiglia in Arizona, dove il veterano ha deposto le armi alla ricerca della pace interiore. Il film inizia con un taglio western: Rambo passa il suo tempo a curare i cavalli, a cavalcare col cappello da cowboy, insieme a Gabriela, figlia di una cara amica messicana. È il rapimento della ragazza da parte di un gruppo di narcos a scatenare di nuovo la guerra. Fin dentro le mura di casa.Il film è stato scritto da Stallone e pensato per essere l’episodio conclusivo della saga, ma i fan troveranno un personaggio inedito. A partire dal look: capelli corti e abiti civili, jeans e camicia. Quindi addio a mimetica e mitragliatori in spalla. Il carattere è all’apparenza mite, più incline alla tenerezza verso la figlia adottiva. Rambo è costretto a prendere delle pillole per curarsi, anzi “per contenersi” dice nel film, finché la guerra tornerà, letteralmente, a bussare alla sua porta.John Rambo, il veterano del Vietnam, interpretato da Sylvester Stallone, giunge al capitolo finale, Last Blood. Il personaggio nato dalla penna dello scrittore David Morrell, è stato, insieme a Rocky, l’alter ego dell’attore nel corso di tutta la sua carriera. Stallone ha girato in totale 13 film, tra Rambo e Rocky, (incluso Creed), ma i due personaggi sono molto diversi tra loro. Il pugile è l’eroe positivo, che crede nell’America delle possibilità, che cade sul ring, ma riesce a rialzarsi, circondato dagli affetti familiari. Il soldato Rambo, è un uomo taciturno, pronto alla guerra, seppur abbandonato dal suo paese; costretto a combattere per sopravvivere, ma in solitudine, e destinato a perdere le persone che ama.Rambo, il cui titolo originale è First Blood, uscì al cinema nel 1982, 10 anni dopo il romanzo di David Morrell, a cui è ispirato il personaggio cinematografico. Nel libro, Rambo si ritrova a combattere nei boschi contro lo sceriffo Teasle, ma viene ucciso dall’ufficiale delle forze speciali Trautman, che invece è stato il suo mentore nella saga. Stallone, non fu la prima scelta. Per la parte furono considerati Clint Eastwood, Robert De Niro, Steve McQueen, e persino Terence Hill, conosciuto all’estero per gli spaghetti-western.Nel primo episodio siamo nell’America ferita dal conflitto in Vietnam: per Rambo il nemico è quel paese che l’ha arruolato. In Rambo 2 - La Vendetta è condannato ai lavori forzati per la guerra scatenata tre anni prima. Viene scarcerato per una missione contro i vietnamiti, alleati dei sovietici, e i corrotti dell’Intelligence americana. In Rambo 3 combatte i russi, invasori dell’Afghanistan. Venti anni dopo, aiuta un gruppo di volontari in missione umanitaria contro la tirannia delle forze birmane.