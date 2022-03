Oscar 2022, Chris Rock ha deciso: nessuna denuncia a Will Smith per lo schiaffo

Gli Oscar 2022 sono già nella storia. Lo schiaffo di Will Smith al presentatore degli Academy Awards, Chris Rock, ha fatto il giro del mondo e ha reso indimenticabile la notte delle statuette. È stato il momento più elettrizzante della 94esima edizione del premio, ma al tempo stesso anche una macchia sullo show e sulla prima statuetta conquistata dal 53enne attore americano. E, adesso, il presentatore fa sapere che non denuncerà Will Smith.

«Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!»: sarebbe questa la frase, omessa dalla diretta tv che Smith avrebbe rivolto a Chris Rock quando è tornato al suo posto. A scatenare la reazione dell'attore è stata la battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett, sua consorte, durante la presentazione del premio per il miglior documentario: «Non vedo l'ora di vederti in 'Soldato Jane 2'», aveva detto alludendo al film interpretato da Demi Moore nei panni di un soldato con la testa rasata. Jada da anni combatte contro l'alopecia, una malattia autoimmune che causa la caduta dei capelli, e la telecamera ha inquadrato la donna che a quelle parole ha alzato gli occhi al cielo. Visto che Rock continuava a ridere, Smith si è alzato e ha raggiunto il palco, colpendolo.

Poco dopo il rapper Sean «Diddy» Combs è salito sul palco e ha detto a Smith e Rock di sistemare tutto più tardi "come una famiglia". Circa 40 minuti dopo l'incidente, Smith è tornato sul palco per ricevere l'Oscar come miglior attore e si è scusato con l'Academy e i suoi colleghi candidati per l'incidente, ma non ha menzionato Rock. Ha accettato in lacrime il premio per il ruolo di Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams, nel film 'King Richard - Una famiglia vincente'.

Chris Rock si è rifiutato di presentare una denuncia alla polizia che ha fatto sapere di non aver aperto un'inchiesta, ma di essere pronta a farlo in qualunque momento, se il comico dovesse ripensarci.

«È così che si fa» è stato il commento su Twitter di Jaden, il figlio di Will Smith. Ma l'Academy ha fatto sapere di «non tollerare la violenza in qualsiasi forma».

