Morgan, Will Smith e il pugno a Chris Rock agli Oscar: «La dice lunga su chi sia lo stronzo tra i due». Poi il paragone con Bugo

Morgan esprime la propria solidarietà a Will Smith. È stata davvero una delle peggiori serate di sempre per l'Academy, se il giorno dopo la premiazione l'unica cosa di cui si continua a parlare è il pugno che l'attore ha sferrato in faccia a Chris Rock dopo la sua infelice battuta sulla moglie Jada.

Oscar, Will Smith dà un pugno a Chris Rock: le parole di Morgan

Il gesto ha diviso il pubblico presente in sala, ma anche quello dei social, dove Morgan ha voluto affidare una propria riflessione. «A me è molto chiaro che Will Smith ha completamente ragione – spiega il cantante –, perché quello che è andato in scena è bullismo nei suoi confronti».

Morgan non ha usato mezzi termini per bollare il comportamento del comico: con le sue parole Chris Rock ha ferito la sensibilità di Jada Pinkett, che da anni soffre di alopecia e per questo si è presentata alla serata di ieri con la testa rasata.

«È evidente – prosegue il frontman dei Bluvertigo –, a me perché ho sensibilità per leggere dietro le apparenze dei comportamenti umani, specialmente se si tratta di un contesto molto preciso e codificato come il palco, la scena, gli occhi del pubblico e il racconto che l’artista di spettacolo offre al mondo consapevolmente e seguendo la sua esatta idea di comunicazione e di rappresentazione sia con le opere costruite confezionate e distribuite e sia con le azioni le provocazioni le interviste e gli interventi nella politica estemporanei (ma non sono colpi di testa) quindi le opinioni e i comportamenti».

Insomma, il gesto di Chris Rock non sarebbe stato un semplice scivolone, ma una battuta pronunciata in maniera offensiva e denigratoria, senza alcun tipo di considerazione per l'attrice. «Basta notare con che arroganza Chris Rock non reagisce, una persona normale reagisce in modo umano, non rimane super composto dicendo “wow”. Questo la dice lunga su chi sia lo stronzo tra i due».

Morgan, lo schiaffo di Will Smith e il paragone con Bugo

Come immaginabile, il post di Morgan, intitolato «Le brutte intenzioni agli Oscar. Io sto con Will Smith», non ha trovato d'accordo molti utenti e il cantante si è trovato costretto a bloccarli, «come al solito non si riesce a fare una discussione interessante. O banalità o chiusura mentale». Prima di concludere: «Al mobbing bisogna reagire ed affermare la propria esistenza di fronte all’abuso come ho fatto io con Bugo».

