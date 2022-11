Nicki Aycox, morta l'attrice di “Supernatural”: aveva 47 anni e lottava contro la leucemia

Morta l'attrice Nicki Aycox. Aveva 47 anni e da anni combatteva contro la leucemia. Molti la conoscevano per il ruolo di Meg Masters nella quarta stagione di Supernatural, la serie tv degli anni 2000, ma l'attrice è stata anche una delle più popolari, forse anche sottovalutate, scream queen. Il suo ruolo in Jeepers Creepers 2 è indimenticabile per gli amanti del cinema horror. La star era malata dal 2020, anno in cui le era stata diagnosticata la grave malattia. La scomparsa della stella del cinema e della tv è avvenuta giovedì 17 novembre.

My first Supernatural episode was with Nicki. She was a terrific actress and a delightful colleague. Im so sad to hear of her death. Sleep well, my friend. https://t.co/l8QqZSBEwz — Jim Beaver (@jumblejim) November 20, 2022

Nicky Aycox stava documentando la sua battaglia sul suo profilo Instagram – Cashwes and Olives – fornendo aggiornamenti che però si fermano addirittura al 26 marzo scorso. In un video molto toccante si mostrava con gioia mentre chiedeva energia per affrontare il post di una seduta di chemio: «Non smetterò mai di lottare». Il creatore di Supernatural, Eric Kripke, ha pubblicato un omaggio sui social: «La nostra prima Meg Masters è andata via. Troppo presto. Era un'attrice deliziosa».

Olivia Newton-John, morta l'attrice di Sandy in Grease: aveva 73 anni e da 30 lottava contro il cancro

Marnie Schulenburg, l'attrice americana è morta di tumore: aveva 37 anni, lascia una bimba piccola

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA