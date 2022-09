Irene Papas è morta, l'attrice greca aveva 96 anni. Nel 1968 conquistò l'Italia con lo sceneggiato L'Odissea in cui impersonificava Penelope con un'intensità che non risulterà replicabile per altri attrici. Si trattava del primo sceneggiato prodotto a colori dalla Rai che pure lasciò il bianco e nero solo nel 1977.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA