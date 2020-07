Venezia Cinema, le giurie internazionali: con Cate Blanchett anche Nicola Lagioia, Francesca Comencini, Ludivine Sagnier

Giuria Venezia 77

Giuria Orizzonti

Giuria Premio Venezia Opera Prima

Giuria Venice Virtual Reality

Dell'eterea Cate Blanchett, annunciata come presidente, già si sapeva. Ora la Mostra del cinema di Venezia - 77esima edizione - ha svelato i componenti della quattro giurie internazionali:. Ecco il dettaglio:ne faranno partescrittore, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino,attrice amata dal regista francese François Ozon e nel cast anche nella seconda serie di Paolo Sorrentino "The New Pope". A loro spetterà il compito di assegnare i premi storici: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio "Marcello Mastroianni" a un giovane attore o attrice emergente.Nicola Lagioia (foto agenzia Toiati)sarà composta da:- presidente (Francia);(Spagna),(Italia);(Israele);(Usa). Assegneranno i premi Orizzoni a miglior film, migliore regia, miglior interpretazione maschile, migliore interpretazione femminile, miglior sceneggiatura, miglior cortometraggio ed il premio speciale della Giuria.Francesca Comencini (foto agenzia Toiati)intitolato al produttore "Luigi De Laurentiis", ne faranno parte- presidente (Italia);(Francia);(Tunisia) ed a loro il compito di assegnare - tra tutte le opere in concorso - ile un premio di 100mila dollari, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.conterà su- presidente (USA);(Gran Bretagna);(Giappone). Toccherà a aloro assegnare i premi per la Migliore opera VR immersiva, Migliore esperienza VR immersiva e Migliore storia VR immersiva.La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diretta da, si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2020