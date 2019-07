È morto Mattia Torre sceneggiatore e scrittore. Fu tra gli autori della serie cult Boris

Valerio Mastandrea in "Colpa di un altro", di Mattia Torre.#propagandalive pic.twitter.com/OKRMTOPp86 — Propaganda Live (@welikeduel) June 14, 2019

Venerdì 19 Luglio 2019, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto a soli 47 anni Mattia Torre, scrittore, autore tv e di fiction, nonché sceneggiatore e regista. Mattia Torre è statto, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, uno degli autori della serie tv cult Boris. Torre è morto dopo una lunga malattia.Recentemente Valerio Mastandrea, ospite di Diego Bianchi a La7 a Propaganda Live, aveva recitato un monologo scritto proprio da Mattia Torre intitolato "Colpa di un altro".E' stato autore anche di 456, spettacolo teatrale ripreso anche dallo show di Serena Dandini "The Show must go off", in onda su La7, e di "Dove è Mario" la serie tv che segnò il ritorno di Corrado Guzzanti sul piccolo schermo.Notizia in aggiornamento