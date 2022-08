Keanu Reeves ospite a sorpresa al matrimonio di due sconosciuti. La sposa sotto choc 

Per una sposa il giorno del matrimonio è speciale, ma per Nikki Roadnight, una giovane donna inglese, è stato indimenticabile perchè a sorpresa tra gli ospiti è spuntata la super star americana Keanu Reeves. L'attore era stata invitato amichevolemente dal marito di Nikki, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di averlo tra i propri ospiti. Ma andiamo con ordine.

James e Nikki Roadnight sono una coppia inglese che è convolata a nozze la scorsa settimana e hanno festeggianto insieme ad amici e parenti in un albergo nel Northamptonshire, in Inghilterra. Il caso ha voluto che proprio in quello stesso hotel soggiornasse Keanu Reeves, di cui la coppia è grande fan.

«Mio marito - ha raccontato la sposa a Newsweek - l’ha visto nell’area del bar e gli ha detto che si era appena sposato e ha invitato Keanu a venire a salutarci e bere qualcosa con noi se voleva È stato amichevole e ha detto che sarebbe venuto in seguito. Ma non sapevamo se l’avrebbe fatto».

La star americana a sorpresa ha accettato l'inivito presentandosi al ricevimento di nozze tra lo stupore generale di tutti , sposi inclusi che hanno immortalato il momento e condiviso il loro choc misto a gioia su Twitter con Nikky che ha postato le foto su twitter scrivendo: «Ho trascorso un fine settimana incredibile».

