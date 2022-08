Massimo Ranieri in 'La voce che hai dentro': la sua prima volta in una fiction Mediaset. «Felice di tornare in tv»

Grande novità in casa Mediaset. Nell' "area fiction" arriva un volto amatissimo dal pubblico Italiano. Sono iniziate le riprese de “La voce che hai dentro”, nuova serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista Massimo Ranieri, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato Mediaset, con Maria Pia Calzone.

MASSIMO RANIERI SUL SET DELLA SERIE "LA VOCE CHE HAI DENTRO"

«Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni – ha raccontato Massimo Ranieri protagonista de "La voce che hai dentro" – e devo dire grazie a Mediaset e alla Lucky Red». La fiction, prodotta da Lucky Red, sarà composta da otto episodi per quattro prime serate è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea di Massimo Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino e vanta nel cast anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo.

Massimo Ranieri primo ciack fiction mediaset

Massimo Ranieri, dopo il grande successo delle sue tounèe teatrale e i suoi One man show, torna alla fiction e per la prima volta sarà il protagonista di una serie targata Mediaset. Le riprese sono inziate e oggi sono state diffuse le foto del primo ciack.

La trama

Ambientata a Napoli, “La voce che hai dentro” racconta la storia di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo 10 anni di carcere a Poggioreale, dove ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Ora lo scopo di Michele, che ha sempre vissuto per la musica, è quello di salvare la sua famiglia e la Parthenope, ma dovrà lottare per evitare che la moglie Maria (Maria Pia Calzone), e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vendano l’amata casa discografica all’antagonista Gaetano Russo (Gianfranco Gallo).

Michele, che nasconde un segreto, ha però dalla sua parte l’affetto e la fiducia della figlia Anna (Giulia D’Aloia), virtuosa del pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre e di Regina (La Niña), giovane e talentuosa trapper, con le quali combatterà per riportare in auge la Parthenope Edizioni Musicali e riconquistare l’affetto dei suoi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA