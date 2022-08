Stefano Oradei lascia Ballando con le Stelle: «Non ci sono le basi. Ho parlato con Milly Carlucci ma...»

di Ida Di Grazia

Stefano Oradei lascia ufficialmente Ballando con le Stelle. Dopo dieci anni il maestro non farà più parte del cast e lascia la trasmissione condotta da Milly Carlucci che partirà il prossimo ottobre. L'annuncio con un post su Instagram in cui spiega quali siano i motivi reali di questo addio a sorpresa.

Stefano Oradei lascia ufficialmente Ballando con e Stelle

Gli addii

Continuano i cambiamenti all'interno del prossimo cast di Ballando con le Stelle. Dopo l'addio, non ancora ufficializzato di Roberta Bruzzone, arriva anche quello, stavolta ufficialissimo, di Stefano Orade i . Dopo quasi dieci anni, dunque, l'ex fidanzato di Veera Kinnunen, lascia il programma.

Il post e la reazione di Milly Carlucci

Oradei scrive su Instagram che la sua mancata partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle derivi dal fatto che non si siano create le basi per una nuova stagione. Qualcosa nella formazione delle coppie non deve aver funzionato, ma nelle sue parole non c'è alcuna polemica: «News. E’ giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che dopo 10 anni circa sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando».

Oradei ringrazia tutti e fa gli auguri a tutta la famiglia di Ballando taggandoli all'interno del suo post ricco di foto con tutte le sue compagne di ballo in questi lunghi anni all'interno della trasmissione.

