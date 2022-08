Totti e Ilary, Gerry Scotti svela un retroscena inedito: «Speravo durasse per sempre». Ecco cos'ha detto

Vacanze terminate per Gerry Scotti che questa sera torna in onda con "Caduta Libera", e dà così il vio al preserale di canale 5. Ma il conduttore ha parlato per la prima volta del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha tenuto a battesimo a Passaparola.

Passaparola è stata la "fucina" di tantissimi volti del piccolo schermo come: Silvia Toffanin, Alessia Mancini, Alessia Ventura, Alessia Fabiani, Ludmilla Radchenko, solo per citarne alcune, e ovviamente Ilary Blasi. Il conduttore in un'intervista a Panorama, ha raccontato un aneddoto molto tenero su quest'ultima quando era ancora agli inizi della sua storia d'amore con Francesco Totti. I due infatti iniziavano a frequentarsi proprio in quesgli anni

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è entrata, vollente o nolente, anche nell'intervista che Gerry Scotty ha rilasciato. IL conduttore infatti, ai tempi di Passaparola, ha visto nascere il loro amore «Un giorno - racconta Gerry Scotti - arrivai nel backstage di Passaparola e nell'ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: 'E tu chi sei?'. 'Francesco' mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. 'E che ci fai qui?'. 'Aspetto Ilary'». Poi prosegue intenerito: «Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti, speravo che il loro sogno durasse per sempre, ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che significa quando la vita decide per noi».

