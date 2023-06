Call me Kate - La vita di Katharine Hepburn: «Un film per chi non si conforma alle aspettative»

Sono trascorsi vent’anni dalla scomparsa di Katharine Hepburn eppure la sua figura conserva la sua forza innovatrice in ogni scelta fatta.

Carriera sportiva, fisico androgino, viso spigoloso, Katharine Hepburn non fece mai mistero di preferire il lavoro e la fama alla famiglia e si guadagnò fin da subito la stima dei più grandi registi statunitensi. Ora, arriva in tv un nuovo documentario che ripercorre la vita della star soprattutto nel suo essere donna, offrendone dunque un ritratto intimo.

Call me Kate, il documentario su Katharine Hepburn

‘Call me Kate - La vita di Katharine Hepburn’ va in onda in esclusiva su Sky Documentaries giovedì 29 giugno alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

«È un film per gli emarginati, i disadattati, le ragazze e i ragazzi a disagio con sé stessi, che non si conformano alle aspettative tradizionali - spiega la regista Lorna Tucker -. È la storia universale di come, come Kate, dobbiamo essere fedeli a noi stessi, non alle forze che ci modellano».

