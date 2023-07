Kate Hudson, vacanze in Sicilia con la famiglia allargata: «Felicità e pasta». Il dettaglio notato dai fan

di Redazione web

Kate Hudson (44 anni) si trova in Sicilia e sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia. L'attrice americana ama l'Italia e non è la prima volta che trascorre le sue "ferie" estive nel nostro Paese. Ma quest'anno ha scelto di visitare Noto, in provincia di Siracusa, dove sta facendo una scorpacciata di mare, cultura e, ovviamente, ottimo cibo.

Kate si trova insieme a tutta la sua famiglia allargata: Danny Fujikawa (37 anni), suo compagno e musicista, la loro figlia Rani Rose (quasi 5 anni), Ryder (18 anni), nato dalla relazione con l'ex marito Chris Robinson, leader dei Black Crowes e Bingham (11 anni), frutto dell'amore con l'ex fidanzato Matthew Bellamy, anche lui musicista.

Come stanno trasscorrendo le vacanze? Andiamolo a scoprire insieme.

Kate Hudson a Noto con la famiglia

«Felicità e pasta. Non si escludono a vicenda. Insieme alle mie persone preferite», ha scritto Kate Hudson nel suo post su Instagram dove ha raccolto alcune delle foto più belle da condividere con i suoi oltre 17milioni di follower.

L'attrice di Hollywood si sta godendo la bellezza delle terre siciliane, tra spiagge con l'acqua cristallina, buon cibo e tanta cultura (Noto è la culla del barocco siciliano, un movimento artistico del XVII secolo).

Un altro dettaglio notato dai più attenti è stata l'assenza dei commenti sotto ai vari post. Come tutti sapranno, la Sicilia, negli ultimi giorni, è colpita da numerosi incendi che stanno mettendo in seria difficoltà le città più importanti, tra cui Catania e Palermo. Solo ieri, 25 luglio, in molti si sono scagliati contro Chiara Ferragni a causa della sua insensibilità sull'argomento, nonostante si trovasse sul catamarano a pochi metri dalla terraferma siciliana e hanno iniziato ad attaccarla sotto il post dedicato alla sua vacanza siciliana.

Che la star di Hollywood voglia evitare un simile trattamento?

Intanto, lei si gode le sue vacanze sotto il sole della Sicilia, con la sua famiglia, più felice che mai.

