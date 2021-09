Kate Hudson, l'attrice americana annuncia il secondo matrimonio su Instagram. ll POST

Nozze anche per l'attrice Kate Hudson e il suo fidanzato, Danny Fujikawa, musicista 35enne co-fondatore della casa discografica Lightwave Records dal 2013. A dare il lieto annuncio è la stessa Kate con un post su Instagram: abbracciati l'uno all'altra e sorridenti scrivono «Andiamo» con un'emoticon di due sposi e della chiesa.

Insime dalla fine dell’anno 2016, genitori della piccola, Rani Rose,dal 2018, la coppia dà la notizia mostrando l’anello. Sara Foster, sua storica amica e sorellastra di Danny, commenta subito il post facendo notare che finalmente diventeranno in modo ufficiale sorelle. La stessa Kate, tempo fa, aveva raccontato che l’incontro con il musicista nel 2016 fu casuale. Si conoscevano già da anni, in quanto era già amica con la Foster.

Infatti, i futuri sposi si sono conosciuti tramite le amiche della Hudson, Sara ed Erin, entrambe sorellastre di Danny: nel 2017 l’attrice aveva parlato della loro storia d’amore e aveva fatto notare che già lo conosceva da ben 15 anni. Secondo matrimonio per l’attrice americana: dal 2000 al 2007 è stata sposata con Chris Robinson, ed è madre di Ryder e Bingham, avuti da precedenti relazioni. In una recente intervista su People, la Hudson aveva rivelato che Fujikawa la fa sentire bella in ogni singolo momento della giornata, anche quando litigano.

L’annuncio delle imminenti nozze arriva qualche ora prima dell’arrivo a The Met Gala 2021, dove ha colpito tutti con l’outfit rosa firmato Michael Kors.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 13:31

