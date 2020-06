Isa Bredt, l'artista che trasforma gli animali in personaggi Disney per una buona causa

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama '' e non è solo un'idea originale, ma anche un modo per sostenere una buona causa. A realizzarla è una giovane, di appena: il suo nome èe viene dall'Olanda.I lavori diconsistono nel trasformare gli(cani e gatti, ma anche volpi, tartarughe e tante altre specie) in veri eda film d'animazione. I soggetti delle opere della giovane artista hanno tutti una caratteristica comune: sono tutti affetti da, e lo scopo della 'Pet Disneyfication' è quello diquesti animali che, a causa della loro particolare condizione, non riescono a trovare l'amore di una famiglia che se ne possa prendere cura. Tutte le sue opere, commissionate da associazioni animaliste e volontari, vengono poi pubblicate sull'account(@pet_disneyfication).A parlare della '' è anche il portale GreenMe.ha spiegato: «Ho iniziato a trasformare gli animali in personaggicirca sei anni fa, quando ero ancora un'adolescente. Per fare pratica, ho iniziato a disegnare gli animali domestici di altre persone su Reddit. Sono sempre stata un'appassionata della Disney, ma all'inizio non ero così brava: l'allenamento mi ha permesso di iniziare a raccogliere le prime commissioni e così ho deciso di mettermi a disposizione per una causa nobile. Ormai disegno solo animali trovatelli da dare in adozione e, anche grazie ai miei post, alcuni riescono a trovare una casa. Sono davvero felice di poter dare il mio piccolo contributo».