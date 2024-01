Ian Ziering, l'attore di Beverly Hills picchiato a Los Angeles da un gruppo di motociclisti: la lite nel traffico, poi le botte

di Redazione web

Terrore per Ian Ziering, star di Beverly Hills 90210, serie cult anni '90 in cui interpretava Steve Sanders: l'attore è stato picchiato a Los Angeles da un gruppo di motociclisti. Secondo il sito Tmz, l'incidente sarebbe iniziato quando un motociclista, parte di un numeroso gruppo, ha colpito la macchina dell'attore mentre si faceva strada nel traffico.

Il video su Tmz

Nel video si vede Ziering uscire dalla vettura e attaccare il motociclista, prima che altri biker si scagliassero contro di lui, trasformando la discussione in una maxi rissa. Secondo Tmz, la vicenda si è conclusa con Ziering che è rientrato in macchina e se n'è andato, e la stessa cosa e' avvenuta per i motociclisti. Non sembra che sia stata chiamata la polizia e l'attore non ha commentato l'accaduto.

Ian Ziering Comforted His Daughter After Freaky Attack in Hollywood | Click to read more 👇 https://t.co/Q7tO4eSwY9 — TMZ (@TMZ) January 1, 2024

