Helen Mirren: «Con Monica Vitti mi sentivo un vermicino alla presenza di una dea»

Nella lunga intervista al Premio Oscar Helen Mirren, ospite nell’ultima puntata di ieri di "Splendida Cornice", il programma condotto da Geppi Cucciari in onda in prima serata nel giovedì di Rai3, racconta alla conduttrice la grande stima per il cinema italiano e per le attrici italiane che tanto hanno ispirato il suo lavoro, menzionando Monica Vitti come musa ispiratrice per eccellenza della sua carriera e ricordando la volta che l’ha incontrata.

L'incontro tra Helen Mirren e Monica Vitti a Taormina

«Eravamo a Taormina, sulla spiaggia e lei era completamente coperta - ricorda così Monica Vitti l'attrice Helen Mirren -. Si vedevano soltanto gli occhi perché non voleva assolutamente il sole, non voleva abbronzarsi, perché tra l'altro aveva quella pelle chiarissima, bellissima. Mi sono rivolta a lei con grandissimo rispetto, mi sentivo un vermicino alla presenza di una dea così».

