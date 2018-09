Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale, salta la sua presenza a Domenica In. Ecco le sue prime parole

Romina Power a "Domenica In": «Tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Al Bano? Deve lavorare per mantenere tutta la famiglia»​

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

rassicura tutti dopo il forfait a Domenica In: «Sto bene, sono ancora inper accertamenti ma sarò dimessa a breve». Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave, per la 91enne attrice, che avrebbe dovuto essere ospite, oggi pomeriggio, di, e invece è stata ricoverata in ospedale a Roma.All'inizio si pensava ad un incidente domestico. In realtà, come spiegato dal manager dell'attrice,, appena prima di uscire di casa per raggiungere gli studi Rai, aveva iniziato a perdere del. Dal momento che l'attrice assume anticoagulanti per problemi di salute dovuti all'età avanzata, Andrea Piazzolla non ci ha pensato un attimo prima di portarla al pronto soccorso dell'Dopo un primo controllo, l'annuncio che rassicura tutti: «In questo momentosi trova ancora in ospedale, ma. Se non fosse così, non sarei qui, davanti all'ospedale, ma al suo fianco». Un'ora dopo, il collegamento telefonico con l'attrice: «Sto bene, sono ancora in ospedale ma dovrei essere dimessa a breve. Ci vediamo la prossima settimana».