Loredana Lecciso: «Al Bano e io di nuovo insieme? Vi racconto la verità»

scegliee l'amicaper raccontarsi. Se da semprepreferisce la concorrenza e si affida adiper chiarire la sua posizione conRomina dimostra ancora una volta un attaccamento alla rete ammiraglia.La prima domanda riguarda il suo nipotino di quattro mesi.è diventata nonna dopo che la figlia Cristel ha dato alla luce il suo primo bambino. «È un'emozione fortissima - ha detto parlando del parto - non c'è quel dolore fisico, ma soffri lo stesso e partecipi. Il nipote ti fa credere di nuovo nel miracolo dell'amore e della vita. Al Bano è arrivato dopo qualche giorno perché sai deve lavorare per mantenere tutta la famiglia».Romina, figlia d'arte, racconta anche il rapporto con la sua famiglia e la prematura scomparsa del padre: «Non ho ricordi di mio padre, ho ricordi di sogni fatti con lui. Per 25 anni sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri e ho scritto un libro... La presenza paterna mi è mancata, è come dire a un albero se gli sono mancate le radici.Qualche parola anche suil paese dell'ex marito dove ha vissuto gran parte della vita: «La Puglia è un luogo di sensazioni molto forti. Sono ancora alla ricerca del mio posto ideale dove essere in sintonia con la natura e tranquilla. Io spero di vedere la mia vita con poco lavoro. Facendo la cantante mi mantengo come scrittrice e pittrice. Non mi sarei mai aspettata di tornare a cantare, ma mi hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare. Ora sono quattro anni che cantiamo».Grande la commozione quando mostra la foto dei suoi quattro figli. «Non avrei mai pensato di averne quattro. Io ho fatto del mio meglio e anche Al Bano ci ha messo del suo».Alle domande su Al Bano fa dell'ironia: «C'è un'interferenza nello studio, l'audio non mi arriva. Tutti mi vogliono ma nessuno mi prende e sono io che non voglio nessuno».E sui recenti avvenimenti si limita solo a dire: «Cerco di non focalizzarmi sulle cose, passo avanti. Non bisogna continuare a rimuginare sulle cose negative».