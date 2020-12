Valentina Lodovini: «Mamma in carriera a Natale, una commedia per dare speranza»

«Speriamo che questo strano Natale sia un'eccezione, ma la situazione è incredibile e terribile, per una volta possiamo rinunciare ai consueti festeggiamenti». La pensa così Valentina Lodovini, che di queste feste forzatamente più sobrie e virtuali sarà protagonista grazie a 10 giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi, da oggi su Amazon Prime Video.

Nel film, sequel di 10 giorni senza mamma, ritroviamo la sgangherata famiglia Rovelli, con Fabio De Luigi papà a tempo pieno e i tre figli: la piccola Bianca, Tito, xenofobo a 8 anni, e l'adolescente Camilla, ambientalista estremista. Ma anche Diego Abatantuono, svagato Babbo Natale. "Ho amato molto il mio personaggio – dice l'attrice, che interpreta una donna super-impegnata nel lavoro e lanciata verso una promozione che la porterebbe lontano da casa – Pur non essendo mamma, ho tante amiche che mi raccontano cosa significhi sentirsi in colpa per il poco tempo che passano con i figli a causa del lavoro: penso che questo conflitto interiore dovesse venir fuori. E mi auguro che questa favola natalizia porti un po' di sollievo e leggerezza agli spettatori in questo periodo difficile, così come ha fatto con me".

