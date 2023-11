Film su Enzo Ferrari, è ancora polemica: Adam Driver s'infuria dopo le critiche, «Vaff***o». Cosa è successo

di Redazione web

Il biopic su Enzo Ferrari non sembra portare grande fortuna ad Adam Driver, che interpreta il fondatore della mitica casa di Maranello. Dopo essere passato all'ultimo festival del cinema di Venezia, dove il nostro Favino ha innescato la polemica sulla scelta di un attore non italiano, per intepretare un personaggio iconico, l'interprete americano ha avuto un battibecco durante un incontro con gli spettatori, in seguito ad una proiezione in Polonia.

Brutte parole

Quando dal pubblico è arrivata una critica al film diretto da Michael Mann, in cui le sequenze relative ad un incidente stradale vengono definite scadenti, mentre la platea che sghignazzava, Driver ha risposto in modo molto diretto e per nulla rispettoso, dicendo «Fuck you», per il quale non serve la traduzione, seguito da «Prossima domanda».

Critica

"Cosa ne pensi delle scene dell'incidente? Mi sembravano piuttosto forti, drastiche e, devo dire, scadenti per me", questa era la domanda legittima, su cui Driver ha perso la pazienza. La pellicola è ambientata nel 1957, quando la società Ferrari attraversava uno dei periodi più critici viaggiando verso la bancarotta.

