Emma Watson, la sosia di Hermione Granger infiamma TikTok: «Sembra proprio lei in Harry Potter»

Harry Potter continua a restare nel cuore di milioni di appassionati. E nonostante siano passati ben 11 anni dall'uscita dell'ultimo film nelle sale cinematografiche, la saga ideata da J.K. Rowling, continua a esercitare ancora un fascino senza età. E anche una sosia di una delle protagoniste indiscusse della serie, come Hermione Granger, è capace di far tornare in tendenza sui social il maghetto più amato dalle nuove generazioni e non solo.

Il successo su TikTok

È il caso di @Kariellex che su TikTok mostra l'enorme somiglianza con l'attrice Emma Watson travestendosi, nei suoi video, proprio come l'amata maga della saga fantasy. La tiktoker ha ricreato il look del personaggio di Harry Potter in occasione del suo compleanno. E, dopo aver mostrato il suo aspetto prima del cosplay, il video passa a mostrare la ragazza nel costume completo, con indosso l'uniforme tipica di Hogwarts. Un video che ha scatenato il web e i milioni appassionati del genere che la incoronano come la nuova Hermione.

Il video virale

La tiktoker le assomiglia in tutto e per tutto. Dai capelli ai vestiti fino alle espressioni facciali, tutto è ricreato alla perfezione e su TikTok scoppia la mania per la sosia perfetta di Hermione Granger. Nonostante il franchise si sia concluso con l'ottavo film nel 2011, il personaggio di Harry Potter rimane uno dei ruoli, interpretati da Emma Watson, più amati dal pubblico. Il mondo di Harry Potter continua, infatti, non solo a vivere, ma a prolificare grazie a un ricco merchandise, parchi a tema e il nuovo videogioco Hogwarts Legacy. Non è quindi una sorpresa che TikTok sia completamente impazzito per il video della cosplayer, rendendolo virale in breve tempo e facendogli fare il giro del globo.

