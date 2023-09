Claudia Gerini, i 14 anni della figlia Linda festeggiati con l'ex Federico Zampaglione: la foto della "reunion" conquista i fan

di Redazione web

L'amore tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione è finito già da qualche anno, ma dalla loro intensa storia d'amore è nata Linda, la figlia che ha compiuto da poco 14 anni. Per l'occasione, mamma e papà hanno organizzato una festa di compleanno insieme, nonstante i due si siano separati nel lontano 2016. L'amore per la figlia e il rispetto che provano l'uno per l'altra li ha portati a condividere questa giornata così importante.

Andiamo a vedere come è andata e la dedica di mamma Claudia Gerini.

Claudia Gerini e la dedica speciale

Claudia Gerini ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti molto privati insieme alla piccola Linda. Le foto le ritraggono insieme, quando la figlia aveva solo qualche anno di vita e sorridevano alla telecamera.

La dedica ha commosso i fan perché nasconde una citazione di una delle canzoni più famose dei Tiromancino, band di cui Federico Zampaglione è il cantante.

«Sei la mia gioia immensa, auguri meravigliosa creatura. 14 anni fa nascevi tu. Trasformando il resto in uno “sfondo”. Della mia esistenza sei l’essenza», ha scritto Claudia, citando "Immagini che lasciano il segno".

