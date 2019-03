Claudia Gerini conduce Amore e altri rimedi: «La mia terapia per le coppie in crisi»

Negli ultimi 10 anni si è imposta una tendenza: ognuno fa della sua vita un piccolo show tramite i social, tutti sanno tutto, viviamo in case trasparenti e siamo abituati a metterci in gioco davanti alle telecamere». Un fenomeno che Claudia Gerini ha osservato nel tempo e che ora, in qualche modo, governa grazie ad Amore e altri rimedi, un docu-reality firmato Fox Networks che dall'11 marzo, il lunedì alle 21.55 su FoxLife, racconterà le dinamiche di coppia nel loro momento più delicato, quello della crisi. Otto puntate in cui 16 coppie sull'orlo dell'abbandono due per puntata si scambiano i partner per qualche giorno seguite da due psicoterapeuti (Laura Duranti e Gianluca Franciosi).



L'obiettivo? Guardare la propria relazione da un nuovo punto di vista e capire se impegnarsi a salvarla oppure, al contrario, mollare. Un esperimento sociale in cui emergono i ruoli, e magari si ribaltano anche: c'è chi accudisce e chi domina, chi subisce e chi capisce di dover essere più centrato su se stesso. E c'è anche, come nella prima puntata, chi tenta la strada della coppia poliamorosa: una relazione aperta in cui c'è spazio per più di due persone. «Mi piace parlare d'amore ha commentato Claudia Gerini, che in Amore e altri rimedi fa la parte dell'amica seduta del divano, quella con cui ti confidi, intervenendo a connettere i vari passaggi vissuti dalle due coppie Da attrice sono abituata a osservare, a cercare qualcosa nell'animo umano. È stato interessante con questa esperienza capire le dinamiche di tante coppie, tra problemi di gelosia, realizzazione professionale, desideri di famiglia o, al contrario, mancati desideri di maternità». «Cosa ho imparato da questo programma? Che è meglio rimanere single ha aggiunto l'attrice ridendo - A parte gli scherzi, sicuramente in una coppia dire è meglio che non dire, è bene confrontarsi, parlare. Noi donne lo facciamo con le amiche, i maschi no».



Mamma di due bambine nate da padri diversi, Claudia Gerini ha maturato la consapevolezza che certe storie non possono durare per sempre: «Non si può andare avanti tutta la vita se si è infelici, se hai la possibilità di chiudere un capitolo... meglio farlo. E per capire quando dire basta ci sono segnali semplici: quando non ti senti te stessa, la vita ti si appesantisce e non hai scambio a livello sentimentale. Non deve esserci accanimento terapeutico». Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA