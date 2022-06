Bradley Cooper confessa: «Ho combattuto a lungo contro la dipendenza da alcol e cocaina»

Bradley Cooper ha confessato di aver combattuto a lungo contro la dipendenza da alcol e droghe. L'attore 47enne ha raccontato i momenti più bui della sua vita, in un podcast "Smartless" condotto da Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes in cui ha ammesso: «Mi sentivo davvero perso ed ero completamente dipendente dalla cocaina».

Tutto è inziato con dei problemi di lavoro: «Erano i primi anni 2000 ed ero appena stato licenziato dalla serie thriller 'Alias' , non mi avevano confermato per la seconda stagione», spiega, poi nel 2004 c'è stata una svolta. Il suo amico Will Arnett gli fece notare un giorno che era pomeriggio e non aveva ancora fatto uscire i cani per la passeggiata: «Quella è stata la prima volta che mi sono reso conto di avere un problema con la droga e l'alcol. Arnett mi ha aiutato a realizzarlo», oggi ringrazia il suo amico e aggiunge: «È stato Will a mettermi davanti alla realtà, non lo dimenticherò mai... Ha cambiato tutta la mia vita».

Bradley spiega di aver avuto molti problemi di autostima e di aver impiegato molto tempo prima di conoscere realmente se stesso. «Ero totalmente depresso ed è andata avanti così per molto tempo...Prima che realizzassi davvero di essere sulla strada sbagliata. Ho avuto il vantaggio che ciò accadesse quando avevo 29 anni». La svolta è arrivata con il successo di Una notte da leoni quando ha ritrovato la sua stabilità emotiva e la sobrietà.

