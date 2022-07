Brad Pitt choc: «Non riconosco più i volti delle persone». Soffre di un disturbo neurologico

Brutte notizie per l'attore Brad Pitt, che in un'intervista a GQ ha rivelato di soffrire di un grave disturbo neurologico che impedisce di riconoscere i volti delle persone, persino di amici e parenti. La star di Hollywood sostiene di essere malato di prosopagnosia, anche se nessun medico gliel'ha mai diagnosticata.

Pitt sostiene di essere malato dal 2103, motivo per cui sono anni che trascorre la maggior parte del suo tempo in casa. «Nessuno mi crede! Voglio incontrare un'altra persona che ne soffre», ha dichiarato l'ex marito di Angelina Jolie confessando di temere di aver dato in passato l'impressione di essere «distaccato» per via del suo disturbo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 18:26

