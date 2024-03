Benigni torna in tv con "Berlinguer ti voglio bene": «Il comunismo era una fiaba, le Case del popolo sono diventate locali di lap dance»

Roberto Benigni torna in tv su La7, per parlare del suo "Berlinguer ti voglio bene", il film di Giuseppe Bertolucci. Si parte dalla storica foto che ha immortalato il momento in cui l'attore prese in braccio il politico. «Ma guardi la felicità di Berlinguer mentre lo prendo in braccio, quest’immagine la misero come gigantografia in tutte le Case del popolo. Lo presi e lo dondolai un po’, lui mi sussurrò che aveva paura di cadere», dice Benigni a Corrado Augias, di cui è ospite con Walter Veltroni nel programma La torre di Babele.

Benigni: il comunismo una fiaba

Per Augias, il film racconta un’Italia che non c’è più. E Benigni: «Mi permetta di dissentire. È modernissimo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 09:32

