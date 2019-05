Aladdin, il tappeto volante riprodotto dallo street artist Koi

Mercoledì 22 Maggio 2019, 22:35

In occasione dell’anteprima italiana del filmche uscirà nelle sale italiane il 22 maggio,, tra i più quotati in Italia e a livello internazionale,per rendere onore ad uno dei tappeti più famosi del mondo, apprezzato dagli ospiti della premiere, che hanno avuto il piacere di vedere l’artista lavorare live agli ultimi dettagli dell’opera.- ha spiegato l'artista -. Sono sempre stato attratto dai disegni dei tappeti, sia esteticamente che per il simbolismo che li contraddistingu. Nell’ antica Arte di realizzare tappeti, ogni dettaglio rivela un linguaggio nascosto.Non è stato semplice dal punto di vista tecnico ma sono molto soddisfatto del risultato. Ho utilizzato 14 layer diversi di stencil che ho ritagliato a mano, colori acrilici, pittura a pennello, rullo, spray 2mX140cm. Ho lavorato alla preparazione per diversi giorni e poi terminato l’opera a Milano LIVE durante la premiere del film. Un’occasione davvero bella per uno street artist come me. La passione per la Street Art mi ha avvicinato negli anni al mondo dello stencil. Gli stencil multilayer sono i miei preferiti.Realizzare uno stencil, cercare le ombre, scegliere i colori è molto difficile, andando avanti però mi sono innamorato di questa tecnica e non l’ho più abbandonata».