Nancy Brilli su Leggo: «Una rosa da coltivare»

Vedere al semaforo un ragazzo con in mano una rosa rossa nonostante tutto, nonostante i social mortalmente aggressivi, nonostante l'orizzonte del mondo spaventosamente vicino, nonostante le chiusure e il morbo, tuttociononostante, vederlo lì con quel fiore mi fa ben sperare.

Questi giovani che sognano petali, frasi tenere e dolcetti a forma di cuore, sono consolatori e belli. Tanta gente adulta, troppa davvero, ormai è avida, giudicante, calcolatrice, scassacavoli, berciante, presuntuosa e arrogante. La gentilezza di uno che esce di casa e compra un pensiero per il suo amore, che in mente ha già ripassato cento biglietti delicati, che insomma si è sforzato, a modo suo, come meglio gli è venuto, di essere romantico, ma ne vogliamo parlare, quant'è adorabile? Ho le mie buone ragioni di credere che prima di trasformarsi in qualcuno di terribilmente banale, prima dei tradimenti, delle bugie, della noia e delle prepotenze, questa giovane anima così abbia ancora un bel pezzo di luce da utilizzare. Stamattina questo tantino di carineria mi ha stupita e fatta un po' sorridere. Io ve lo dico: quella rosa andrebbe coltivata a lungo.

(brillisevuoi@leggo.it)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA