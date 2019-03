Carlucci invita la De Filippi: «Maria, vieni a ballare con me sotto le stelle»»

Amici di Maria De Filippi in prima serata su Rai1? Sembra fantascienza ma potrebbe diventare realtà. Parola di Milly Carlucci che, presentando la nuova edizione di Ballando con le stelle la quattordicesima, al via domani ha ipotizzato una sorta di gemellaggio tra i due programmi del sabato sera, spiegando che «vedere per qualche minuto Canale 5 e Rai1 in contemporanea sarebbe surreale ma divertente per il pubblico». Tutto nasce dal suo desiderio di avere la collega come ballerina per una notte e dall'invito, consegnato a Carlo Conti a Tale e Quale perché le venisse consegnato ma al quale ha spiegato la De Filippi - «non è mai seguita una telefonata». «L'invito era molto serio - risponde ora Milly - telefonerò a Maria e i miei autori chiameranno i suoi. Siamo in contemporanea ma si può fare anche un collegamento in diretta, lo potremmo utilizzare a beneficio di tutti e due i programmi».

Quello che vuole la conduttrice, anche quest'anno, è «creare un'ondata emotiva, così che il giorno dopo si parli del programma». E certo darà spunti di dibattito la partecipazione, in gara, di Suor Cristina, che si esibirà in tonaca con un team di ballerini (due donne e un uomo). «Nella società di oggi che urla al successo istantaneo e alle vie facili per ottenerlo continua Milly volevo portare la scelta che nasce da esigenze spirituali, dove non c'è remunerazione, non c'è successo». Gli altri concorrenti sono gli attori Manuela Arcuri, Milena Vukotic, Ettore Bassi e Enrico Lo Verso, l'ex calciatore Dani Osvaldo, la giornalista Marzia Roncacci, i gemelli Sampaio, modelli, un tenente della Marina norvegese conosciuto come il vichingo, lo youtuber Marco Leonardi e gli ex politici Nunzia de Girolamo e Antonio Razzi.