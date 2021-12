Ballando, Simone Di Pasquale commenta la vittoria di Arisa: «Nessun rosicamento, il pubblico ci ha portato sul gradino più alto»

Obbligo o verità? Cinque giorni dopo la fine di Ballando con le stelle, smaltita l'adrenalina dell'ultima puntata, Simone Di Pasquale decide di rispondere alle domande dei suoi fan e commentare la vittoria un po' a sorpresa di Arisa e Vito Coppola.

In coppia con Bianca Gascoigne, il ballerino aveva espresso il desiderio di salire sul gradino più alto del podio per chiudere in bellezza la sua decennale partecipazione al programma. Al momento di decretare il vincitore tuttavia il primo premio è stato assegnato ad Arisa, e Di Paquale si è dovuto accontentare della medaglia d'argento.

Il commento di Simone Di Pasquale

«Come ha fatto a vincere Arisa?» gli chiedono i fan, che non hanno apprezzato la decisione dei giudici di penalizzare Simone Di Pasquale e Bianca Gascoigne. Se all'inizio il ballerino si limita a fare spallucce per evitare polemiche, alla successiva richiesta di un commento sul verdetto della giuria risponde: «La giuria è interessante perché ha diversi punti di vista. Il mio ruolo è stato quello di accompagnare Bianca e voi avete avuto gli occhi per giudicare e il cuore per votare».

«Vi aspettavate di vincere?» chiede un altro utente a Simone Di Pasquale. «Prima di tutto ci aspettavamo il rientro dal ripescaggio perché c'è sembrato versamente assurdo. Poi ovviamente, andando avanti, abbiamo sperato in un vittoria e, in un certo senso, abbiamo vinto», risponde il ballerino, che tre giorni fa ha commentato il secondo posto con un breve video per ringraziare dei migliaia di voti ricevuti: «Ci avete portato sul gradino più alto».

«Rosicamento ne abbiamo?» chiede malignamente un utente, insinuando dubbi su una possibile rivalità con la coppia Arisa-Vito Coppola. «Non c’è nessun rosicamento, rosica chi non è obbiettivo con i propri limiti. C’è dispiacere come è dispiaciuto a Samuel con Sabrina, altra coppia che avrebbe meritato la vittoria. Del resto è un gioco», ha concluso Simone Di Pasquale, grato per l'esperienza con Bianca e già concentrato sul suo prossimo progetto nel programma Il cantante mascherato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 20:10

