Ballando, Selvaggia Lucarelli all'attacco: «Sei uno str***o». Cos'è accaduto durante la diretta

Ballando con le Stelle da sempre attrae scintille tra i protagonisti. E Selvaggia Lucarelli, anche questa volta non si è contenuta. Il suo Lorenzo Biagiarelli si è esibito in un tango che ha incantato ed emozionato tanti. Ma non tutti. Tra questi anche Guillermo Mariotto che non è stato convinto dalla performance e la Lucarelli ha attaccato senza pietà: «Sei uno str***zo».

Il racconto d'infanzia



Lorenzo Biagiarelli ha raccontato la sua infanzia felice, con una famiglia che ha sempre cercato di proteggerlo dalle cose brutte della vita: «Ho scoperto solo dopo che la condizione economica della famiglia non era floridissima. Un giorno mia madre mi ha detto: 'C'è stato un periodo in cui mangiavamo solo pasta e pomodoro a pranzo e cena'. E io non capivo quale fosse la brutta notizia. Anche nel modo in cui i miei genitori si sono separati, ho ricevuto solo la parte bella. Ho sempre ricevuto solo il buono, vivevo come se nulla potesse andare storto. Era una felicità ordinaria, è brutto che molti non ce l'abbiano. Ho sviluppato grande empatia. Io sento che è diritto di tutti essere felici». Un racconto commovente, che però non è stato apprezzato da Mariotto.

Non ditemi che Lorenzo Biagiarelli non è favorito solo perché fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Un conflitto di interessi grande come una casa, che rende questo programma davvero poco credibile.#BallandoConLeStelle — Mariangela Gallelli (@marigall24) November 12, 2022

Una furia

Guillermo Mariotto non ci va leggero con Biagiarelli: «Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso». Rossella Erra ha difeso Lorenzo a spada tratta. E anche Selvaggia Lucarelli, compagna nella vita privata, ha detto di trovare ingiusto il giudizio di Guillermo: «Sei proprio uno str***o, detto tra me e te Mariotto. Dire che Lorenzo ha ballato male… Capisco il giochino di doverlo massacrare ogni volta, però mi sembra un po' eccessivo. Dire che è meccanico in questo caso mi sembra ingiusto, anzi vorrei mi prendesse così anche a casa. Stasera è stato tutto molto bello». Poi Mariotto sembra ripensarci e, alla fine, il voto è un bell'otto.

