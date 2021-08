Ballando con le Stelle: Paola Barale in contatto con Milly Carlucci?. Un colpaccio per mamma Rai se l'indiscrezione che sta circolando sul web venisse confermata. Nonostante manchi dalla tv da diversi anni la Barale è uno dei volti più amati dagli italiani.

Ballando con le Stelle torna in tv il prossimo 16 ottobre su Rai 1 e Milly Carlucci sembra sempre più decisa a formare un cast acchiappa ascolti di tutto rispetto per "combattere" Maria De Filippi e il suo Tu sì que Vales.

Dopo la conferma di Morgan e le trattative quasi concluse per avere Marcell Jacobs, l'eroe olimpico di Tokyo 2020, la Carlucci avrebbe messo a segno un nuovo colpo. Secondo le indiscrezioni di Novella 2000 Paola Barale avrebbe firmato venerdì un accordo per entrare a far parte del cast di Ballando con Le Stelle.

Tra i rumors inoltre si parla anche della possibilità di vedere Alessia Marcuzzi e Can Yaman. La nuova edizione di Ballando prevede 10 puntate. La finale è attesa per sabato 18 dicembre. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 18:02

